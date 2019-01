, il ragazzo di 17 anni che era disperso in mare . Un'onda altissima aveva travolto lui ed un amico, stamattina all'alba a Terrasini, mentre stavano pescando sugli scogli.quando sono stati travolti: Giuseppe, l'amico di 28 anni, era riuscito ad aggrapparsi allo scoglio e a risalire, mentre il diciassettenne era stato trascinato. Le ricerche erano subito partite, coordinate dalla Capitaneria di porto, insieme ai vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.- spiegano - sarà adesso trasferito al porto di Terrasini, dove il medico legale effettuerà i primi accertamenti. E' stato individuato nelle vicinanze del luogo in cui stamattina è stato travolto dalle onde". Sul posto si trovano anche i genitori del ragazzo e le sorelle, oggi subito avvisati di quanto accaduto dalle forze dell'ordine.. Già alle 5 si sarebbero trovati sugli scogli per pescare, una passione che li legava da tempo. I due si sarebbero spesso recati su quel tratto di litorale, ma stamattina le condizioni meteo erano particolarmente avverse. I ragazzi avevano ugualmente deciso di rimanere lì, ma un'onda altissima li ha trascinati in acqua, inghiottendo il più giovane. Un tratto di costa raggiungibile a piedi, in cui l'acqua è sin da subito profonda almeno sette metri.Anche in questo caso a perdere la vita è stato un giovane palermitano, Luca Giacoletti. Aveva soltanto vent'anni ed era un campione un nuoto, ma quel giorno un tuffo si è rivelato fatale: aveva cercato di liberare l'ancora del gommone in cui si trovava con gli amici, ma non è più riemerso.