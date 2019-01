. Si tratta di A.C, un ragazzo residente a Villabate che oggi all'alba stava pescando sugli scogli, vicino all'Hotel Perla del Golfo., un diciottenne che ha subito lanciato l'allarme: un'onda improvvisa li ha travolti trascinandoli con sé, ma lui è riuscito a risalire sugli scogli e a mettersi in salvo. Il coetaneo sarebbe invece stato travolto, finendo al largo.sono immediatamente entrati in azione gli uomini della capitaneria di porto che stanno scandagliando le acque di quel tratto di litorale. A monitorare le operazioni dall'alto, un elicottero della polizia, al lavoro anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ore di angoscia per i genitori del ragazzo, informati dalle forze dell'ordine di quanto successo e man mano aggiornati sull'esito delle ricerche.