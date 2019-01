MILANO - Unieuro, il distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici, sbarca in forze in Sicilia acquisendo per 17,4 milioni di euro, 12 punti vendita attualmente appartenenti a Pistone, uno dei maggiori soci del gruppo d'acquisto Expert operanti in Italia, con sede a Carini (Palermo). Con una superficie di vendita complessiva pari a oltre 25.000 mq, i negozi sviluppano un fatturato di circa 140 milioni di euro. "E' la più importante acquisizione da quando ci siamo quotati in Borsa - spiega in una nota Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro - L'espansione nell'isola è peraltro solo all'inizio e stiamo già valutando nuove opportunità di crescita che rendano ancor più capillare la nostra presenza".Nel dettaglio l'operazione, spiega una nota, prevede l'acquisto da parte di Unieuro di una società di nuova costituzione (newco) in cui Pistone avrà nel frattempo conferito il ramo d'azienda rappresentato dai 12 negozi e comprensivo dei contratti di locazione, delle attrezzature e del personale di vendita, nonché dei debiti verso il personale stesso alla data del closing. Il prezzo pattuito verrà corrisposto in tre tranche: 6 milioni di Euro al closing, 6 milioni a distanza di 12 mesi e 5,4 milioni dopo ulteriori 12 mesi.L'operazione sarà finanziata ricorrendo alla liquidità disponibile e alle linee di credito messe a disposizione dagli istituti finanziari in occasione della totale ridefinizione dell'indebitamento della società, avvenuta nel dicembre 2017. Unieuro acquisterà separatamente anche le scorte di merce di Pistone per accelerare la riapertura dei negozi. Parallelamente all'integrazione dei negozi ex-Expert, Unieuro inizierà ad avvalersi della piattaforma logistica di Pistone a Carini, che diventerà l'hub secondario della catena a diretto servizio della piattaforma centrale di Piacenza.(ANSA).