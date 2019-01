Una situazione catastrofica, insomma, che é ben nota ai palermitani e che, con il crollo di un palo della luce in pieno centro, testimonia tutte le proprie incapacità. È emerso inoltre che il palo crollato non era fra quelli maggiormente monitorati perché non considerato a rischio in quanto risalente ad una installazione del 2000, quando, guarda caso, il sindaco era l’immarcescibile Orlando. Quelle di Butera sono parole che pesano come un macigno, perché ciò significa che nessuno di noi è al sicuro per le vie della città. Per questo ho già presentato questa mattina un'interrogazione per conoscere i numeri esatti di tutti gli impianti monitorati e dei criteri previsti. Nessuno giochi con la sicurezza dei cittadini”.

Oggi Sala delle Lapidi aveva in programma un dibattito su Amg, dopo la caduta di un palo dell’illuminazione in centro che è crollato colpendo un’automobile posteggiata. L’amministratore della società, Mario Butera, si è presentato in Aula ma, dopo aver risposto a solo una domanda sulla condizione dei pali, il presidente del consiglio, Totò Orlando, ha chiuso la seduta. Cosa che ha mandato su tutte le furie non solo le opposizioni ma anche parti della maggioranza, visto che ieri l’audizione del presidente di Rap, Giuseppe Norata, è durata molto di più spaziando sugli argomenti più disparati.– attacca Ugo Forello, capogruppo del M5s - Ne deduciamo che Sinistra Comune é l'unica forza di maggioranza riconosciuta anche dall'ufficio di presidenza e capace di imporsi. Il Pd, invece, non risulta allo stato pervenuto”. Un riferimento al fatto che Butera è stato indicato da Sc, mentre i democratici hanno espresso Norata alla Rap.– continua Forello - Ieri con la Rap quasi tre ore di audizione e analisi, oggi con l'Amg, nonostante i servizi di illuminazione e di riscaldamento facciano buchi da tutte le parti, appena un quarto d'ora di seduta. Diversi consiglieri, fra cui io, si erano iscritti a parlare, ma il dibattito é stato incredibilmente impedito. Tutto ciò é scandaloso e inaccettabile, il presidente Orlando dovrebbe immediatamente rassegnare le sue dimissioni".alla complicità del presidente Orlando che, con un vero e proprio blitz, annuncia la fine dei lavori e manda tutti a casa”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc di Palermo, che prosegue: “Chiamato in aula per parlare delle emergenze della città, soprattutto quella relativa all’illuminazione pubblica, il presidente di Amg, Mario Butera, ha parlato per poco più di 5 minuti, senza rispondere praticamente a nulla. Anzi, ha ammesso candidamente che gli interventi non previsti sono superiori rispetto a quelli programmati. Questo, tradotto in altri termini, significa che la partecipata chiede ed ottiene dal Comune somme non preventivate per manutenzioni straordinarie, che invece dovrebbero, se opportunamente previste, rientrare tra quelle ordinarie.