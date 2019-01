PALERMO - "Il bilancio e la finanziaria per il 2019 sono stati approvati dal governo Musumeci lo scorso 18 dicembre e sono a disposizione del Parlamento regionale dal 21 dicembre. Il 'collegato' alla finanziaria, che segue una procedura e ha tempi autonomi e che è stato richiesto proprio da una parte delle opposizioni, è stato approvato dalla giunta domenica 13 gennaio ed è già nella disponibilità dell'Assemblea. Il Parlamento è, dunque, nelle condizioni di poter esaminare e votare gli strumenti contabili tanto utili agli Enti locali e alla comunità siciliana". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di Diventerà bellissima, aggiungendo: "Auspichiamo che domani, giovedì 10 gennaio, la conferenza dei capigruppo stabilisca un calendario dei lavori e che il bilancio e la legge finanziaria vengano approvati entro il 31 gennaio, come non accade da ben dieci anni".