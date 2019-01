"Il taglio concomitante di fili elettrici in tutte e tre le bancarelle dei librai di via Libertà non può essere una coincidenza. Non crediamo ci sia un legame con quanto successo in questi giorni, ma se qualcuno spera che in un modo o nell’altro le bancarelle dei Librai vadano via sbaglia clamorosamente. Restiamo dove siamo e rilanciamo, sin da domenica faremo una iniziativa di diffusione culturale promuovendo libri che raccontano la storia di Palermo e della Sicilia. Manterremo il nostro presidio di cultura continuando a rivolgerci a tutti i tipi di lettori e con maggiore attenzione a chi abitualmente, non frequenta le librerie", commenta Giovanni Felice di Liberimpresa.

PALERMO - Tranciati i fili elettrici di terra dell'impianto luce delle tre bancarelle di libri in viale Libertà, a Palermo. I librai hanno chiesto l'intervento dei carabinieri e sono riusciti comunque ad accendere l'impianto. Nei giorni scorsi c'era stata la polemica a seguito dello sfratto ordinato dal Comune, perché le bancarelle sono ritenute troppo vicine alle piste ciclabili e considerate pericolose per i pedoni: atto poi sospeso dall'assessore alle Attività produttive Sergio Marino.