PALERMO - "La paralisi del governo Musumeci e le divisioni della sua maggioranza hanno portato l’Ars ad una impasse totale: dopo il rinvio di commissioni ed aula, adesso siamo arrivati al punto da non poter neppure riunire la conferenza dei capigruppo”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars. La conferenza dei capigruppo che si sarebbe dovuta riunire oggi è stata rinviata a domani, giovedì 17 gennaio alle ore 16.“Non è immaginabile tenere in ostaggio il Parlamento in attesa che la maggioranza raggiunga l'intesa politica sulla manovra economica, mentre c'è una intera regione che aspetta risposte a problemi sempre più urgenti. Se i ddl collegati non arriveranno all’Ars entro domani – aggiunge Lupo - il presidente Miccichè ne prenda atto e consenta al Parlamento di proseguire l’esame dei disegni di legge di Stabilità e di Bilancio".