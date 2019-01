"È il segno che la Sicilia può diventare un grande polo d’attrazione per il capitale straniero. Gli investimenti consentiranno l’ammodernamento della flotta e un maggior guadagno che dovrebbe tradursi in un risparmio per la Regione. È inoltre – ha concluso il governatore - una buona notizia perché il miglioramento dei servizi comporterà il migliore collegamento per la Sicilia e le isole minori”.

È questa la dote che il fondo d’investimenti Basalt porta alla società siciliana dei trasporti marittimi con la partnership che oggi le due aziende hanno presentato a Palazzo dei Normanni, alla presenza del presidente della RegioneBasalt è un fondo infrastrutturale angloamericano attivo nei settori dell’energia, delle utilites e dei trasporti. In questo settore il fondo affianca le piattaforme petrolifere nel Mare del Nord e, per Hanna, “è una vera soddisfazione potere investire in Europa dall’estremo Nord all’estremo Sud”. L’esame dell’investimento, così ha raccontato lo stesso, è durato più di un anno e alla fine il fondo è stata convinto “dall’esperienza e dalla stabilità della Caronte & Tourist oltre che dalla finalità sociale che l’azienda persegue in Sicilia”. Basalt entrerà nella partecipazione gradualmente facendo anche da partner industriale. Nel frattempo il Consiglio di amministrazione si allargherà con l’entrata di Jonh Hanna per il fondo Basalt e di due consiglieri di amministrazione autonomi: Carlo Gallo, esperto di logistica dei trasporti e Fabrizio Vitellio, esperto finanziario“Il piano industriale – ha spiegato, amministratore delegato di Caronte & Tourist – vale 300 milioni e porterà a un rinnovamento della flotta navale e al conseguente a un aumento della redditività industriale dal 23% al 33%. A questo aumento dovrebbero seguire, oltre che maggiori utili per i soci, maggiori investimenti”.. Le risorse pubbliche, di natura statale, sono state stanziate per il rinnovo della flotta e serviranno per la costruzione di due nuove navi con una compartecipazione delle aziende. Lo stanziamento di risorse rientra all’interno delle concessioni del trasporto pubblico locale e così per la quota di finanziamento le navi sono pubbliche e allo scadere della concessione passeranno al successivo concessionario. Caronte & Tourist realizzerà ulteriori 240 milioni di investimenti privati con cui costruirà tre navi per i collegamenti nelle isole minori e una nave come la Elio, il traghetto sullo Stretto di Messina. All’interno di questa cifra 20 milioni serviranno per la manutenzione delle navi esistenti e 10 milioni per le infrastrutture portuali.anche lui Ad della società di trasporti ha descritto l’accordo e l’apertura dell’azionariato della società come “il principale santo di qualità, necessario per garantire un futuro di successi per completare la transizione da azienda plurifamiliare a grande azienda”.