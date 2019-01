le volanti erano arrivate sul posto per sedare una lite in famiglia tra tre uomini e la madre invalida. Come gli agenti hanno ricostruito,

a scatenare la reazione dei familiari erano state le pressanti richieste di denaro rivolte alla madre da uno dei figli.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e generato il caos sarebbe stata l’insoddisfazione del 42enne, che pretendeva più denaro. A quel punto sarebbe intervenuto uno dei fratelli, con i quali è nata una violenta colluttazione: il 42enne ha impugnato un coltello e si è barricato in casa. Ha danneggiato, arredi, mobili e l'auto del fratello. Poi ha aggredito uno degli agenti ed ha tentato la fuga, ma è stato in pochi minuti bloccato nell'androne del palazzo. E' stato trasferito al Pagliarelli.

