la presidente Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, il presidente Sicindustria Palermo Alessandro Albanese, il presidente Confesercenti Palermo Mario Attinasi, il presidente Confartigianato Palermo Giuseppe Pezzati, il presidente Confagricoltura Palermo Ettore Pottino, il presidente Cna Palermo Giuseppe La Vecchia, il presidente Confimprese Palermo Giovanni Felice, il presidente Casartigiani Palermo Maurizio Pucceri, il presidente Cidec Palermo Salvatore Bivona, il presidente Legacoop Sicilia Occidentale Filippo Parrino, il presidente Unicoop Sicilia Felice Coppolino, il presidente Confcooperative Palermo Cesare Arangio,

il presidente Federpesca Salvatore Sarcì, il presidente Agci Sicilia Michele Cappadona, il presidente Ance Palermo Fabio Sanfratello.

“Per tale ragione – si legge nella lettera inviata al sindaco Orlando e all’amministratore di Rap Norata - desidereremmo essere convocati con urgenza ed in una data che vorrete indicarci per ricevere adeguate risposte sulle responsabilità e sulle soluzioni certe messe in campo per risolvere lo stato attuale e far in modo che non si riverifichino situazioni di tale gravità emergenziale, di cui siamo stati vittime durante il periodo festivo e attualmente ancora persistente”.

PALERMO - Un incontro urgente al sindaco Leoluca Orlando e all’amministratore unico della Rap per rappresentare “la grave situazione in cui versa il sistema di raccolta dei rifiuti in città e per discutere delle ormai inaccettabili criticità inerenti il mal gestito e in alcuni casi il mancato ritiro dei rifiuti urbani che incidono sul regolare e decoroso svolgimento delle attività delle aziende che rappresentiamo e che devono fare i conti con i disservizi che danneggiano, tra l’altro, l’immagine dell’intera città”. La richiesta arriva dalle 15 sigle che fanno parte del Coordinamento delle Associazioni Datoriali di categoria.Tra i firmatariLe Associazioni Datoriali di categoria hanno costituito, in ottica propositiva e collaborativa, un coordinamento per affrontare insieme, collegialmente ed in maniera concertata i tanti problemi che affliggono attualmente, e ormai da diverso tempo, le imprese e, tra questi, certamente, la raccolta rifiuti rappresenta una delle priorità da affrontare.