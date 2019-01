E' la scena drammatica a cui in molti, hanno assistito intorno alle 22,30 nella centralissima via Libertà.coinvolte due macchine ed un ciclomotore, uno dei due automobilisti non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. Le urla di dolore dei feriti sono state subito avvertite da passanti e residenti, che hanno chiesto l'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, le volanti della polizia e le ambulanze del 118: i tre sono stati trasportati in ospedale con codice rosso.che stanno cercando di ottenere più elementi possibili dalle testimonianze dei presenti: è caccia all'auto pirata che ha travolto i mezzi.Nello scontro sono rimasti coinvolti una moto ed un'auto, l'impatto è stato violentissimo, la macchina si è ribaltata. Anche in questo caso è intervenuto il 118: non si conoscono ancora le condizioni dei feriti.