, un ricatto sessuale e l'ombra pesantissima di. Non è la trama di un giallo, ma l'esito dell'indagine sulla scomparsa degli imprenditori palermitani, padre e figlio.perché il quadro probatorio così come finora ricostruito con un grande lavoro investigativo non reggerebbe un processo. Ma il movente e il coinvolgimento del latitante restano nelle carte giudiziarie.a raccontare di avere saputo che il 5 novembre 2007, giorno dell'arresto di Salvatore e Sandro Lo Piccolo, i boss di San Lorenzo stavano per incontrare Messina Denaro a Giardinello. Il capomafia trapanese era a bordo di una Fiat Panda insieme a Franco Luppino e Ferdinando Gallina (il primo è stato arrestato e condannato per mafia, mentre per il secondo, accusato di omicidio, si attende l'estradizione dagli Stati Uniti). Quando si accorsero che sul cielo di Giardinello c'era un elicottero decisero di fare marcia indietro.boss di Bagheria legato a Messina Denaro, il quale gli disse: "Se i poliziotti avessero aspettato al massimo un'ora, in quella casa sarebbe successo il 48". Perché Messina Denaro quel giorno aveva abbandonato la sua prudenza? Cosa c'era di così delicato da discutere con altri due latitanti? I Lo Piccolo avevano avviato un'indagine interna sulla scomparsa dei Maiorana. Il pentito Gaspare Pulizzi ha detto di avere chiesto informazioni a Giuseppe Di Maggio, titolare di una piccola impresa di movimento terra e indagato per la scomparsa degli imprenditori. Volevano sapere che fine avessero fatto i Maiorana visto che stavano lavorando in un cantiere a Carini, territorio di loro competenza.ex compagna di Antonio Maiorana, avesse una relazione con Messina Denaro. La donna glielo avrebbe confidato seppure parlasse in maniera vaga di un boss potentissimo della zona di Trapani. Dalla donna nessuna conferma, ma i testimoni sono addirittura svenuti mentre riferivano il retroscena al pubblico ministero Roberto Tartaglia e ai carabinieri. Gli investigatori parlano di clima di terrore.Antonino Pipitone di Carini, secondo cui i pizzini spediti dai Lo Piccolo a Messina Denaro sarebbero stati smistati dalla famiglia di Giuseppe Di Maggio, mentre un testimone ha sostenuto che un altro indagato, Francesco Paolo Alamia, finanziasse il latitante trapanese.scompaiono nel nulla la mattina del 3 agosto 2007. Stavano lavorando in un cantiere di Isola delle Femmine dove la Calliope srl doveva realizzare delle abitazioni. È l'ultimo posto in cui furono visti i due costruttori. La loro auto, una Smart, fu poi ritrovata nel parcheggio dell'aeroporto di Palermo, ma dai controlli risultò che i due non avevano preso alcun volo. Dieci giorni prima della scomparsa, Alamia, socio della Calliope, cede le quote a Dario Lopez, che ne deteneva già il 50%, e da questi finiscono a Karina Andrè, ex compagna di Maiorana padre. Un'operazione che sarebbe frutto di un ricatto sessuale. Maiorana padre era in possesso di un video che ritraeva uno dei vecchi soci durante un rapporto sessuale e minacciava di diffonderlo. In cambio del suo silenzio si fece intestare le quote. Del ricatto era a conoscenza l'altro figlio Marcio che lo avrebbe annotato in un Topolino rinvenuto dagli investigatori. Il giovane non resse al peso della vicenda e si suicidò.con la scusa di un nuovo affare. Si presentò con il figlio e li avrebbero uccisi. Addirittura incaprettati. Solo che i cadaveri non sono mai stati trovati nonostante le ricerche e questo è un punto debole delle indagini. “Indagini fatte bene – spiega Giacomo Frazzitta, il legale di Rossella Accardo, ex moglie di Antonio Maiorana e madre di Stefano -. ai magistrati va il nostro plauso per il lavoro svolto e per la sensibilità che hanno mostrato”. Ecco perché non è detto che decideranno di opporsi alla richiesta di archiviazione.