AGRIGENTO - Un uomo di 64 anni, Vito Mangiapane, di Cammarata (Ag), è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la statale 189 Agrigento-Palermo, in territorio di Comitini. Mangiapane era alla guida di una Peugeot 206 che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia Stradale di Lercara Friddi (Ag), si è schiantata contro una Mercedes che viaggiava verso Palermo. Il conducente di una terza vettura, un'altra Mercedes, che viaggiava verso Agrigento, per evitare l'incidente ha sterzato all'improvviso ed è uscito fuori strada. Quattro le persone che sono state portate, con tre diverse ambulanze del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.Ed è proprio al pronto soccorso che s'è consumata la tragedia: il sessantaquattrenne non è riuscito a sopravvivere alle terribili ferite riportate nell'impatto. Gli altri tre feriti - la sorella di Vito Mangiapane e i conducenti delle due Mercedes: G. Q., 55 anni, di Caltavuturo e M. A. M., 53 anni, di Agrigento - sono stati ricoverati all'ospedale "San Giovanni di Dio". Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.(ANSA).