Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 16 gennaio, in Sicilia.1) CALTANISSETTA - Tribunale, ore 09:00 Udienza del processo a Silvana Saguto, ex presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo.2) CATANIA - Prefettura, ore 09:30 Esponenti dell'Ugl incontrano un rappresentante del prefetto per la vertenza dei 18 ex lavoratori dell'istituto musicale 'Vincenzo Bellini'.3) CATANIA - P. Verga (di fronte palazzo Giustizia), ore 10:00 Conferenza stampa del Sifus Confali sui contenuti di un esposto/querela nei confronti del direttore del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale Fabio Bizzini che verrà depositato presso la Procura.4) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 11:00 Presentazione, alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, di un accordo tra il gruppo Caronte & Tourist e il fondo internazionale Basalt Infrastructure partners.5) PALERMO - Ars, Sala stampa, ore 11:00 Presentazione dell'intergruppo per l'Identità siciliana e la regione mediterranea. Partecipano Gaetano Galvagno (FdI), Vincenzo Figuccia (Udc) e Danilo Lo Giudice (Gruppo misto).6) PALERMO - Biblioteca regionale, corso V. Emanuele, ore 17:00 Incontro dedicato al regista e scrittore Michele Perriera organizzato a conclusione della mostra "Una stanza che sembrava navigare sulla carta. Michele Perriera sulle pagine del giornale L'Ora".7) SCICLI (SR) - Galleria di Palazzo Bellomo, ore 17:00 Lectio magistralis dello storico dell'arte Paolo Nifosì e presentazione, a cura del direttore del Polo regionale di Siracusa per i siti culturali Lorenzo Guzzardi, del volume di Salvo Miccichè e Stefania Fornaro, "Scicli".8) PALERMO - Chiesa del Gesù - Casa Professa, ore 18:00 "A Pregare s'impara pregando" percorso di catechesi promosso dalla Pastorale Giovanile e dal Centro diocesano vocazioni dell'Arcidiocesi di Palermo. Interverranno p. Carlo Aquino ed Enza Maria Mortellaro.9) SIRACUSA - Cinema Aurora, Via Goito 14, ore 18:30 Proiezione del film sull'eroe dell'azione di Premuda Luigi Rizzo 'Il destino degli uomini', alla cui realizzazione ha collaborato la Marina militare.(ANSA)