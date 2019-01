. Leontini ha lasciato il gruppo dei Popolari per aderire a quello dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR), che a Strasburgo ha trai suoi promotori l'ex forzista Raffaele Fitto, alleato di Meloni nella costituzione di una lista conservatrice per le Europee. "Alla base della mia decisione - dichiara Leontini - c'e' la consolidata convinzione che i temi del rilancio del Paese e soprattutto del Sud, della valorizzazione dell'autonomia e identità dei territori, della tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche e del rafforzamento di un'Europa capace di costituire un organismo unitario ma rispettoso delle sovranità nazionali, trovino un coerente ed impegnato slancio nel progetto di Fratelli d'Italia guidato dall'onorevole Giorgia Meloni, che conta in Europa sull'adesione dei deputati Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto e Stefano Maullu, e oggi su quella mia personale".: "In Sicilia - sottolinea - col gruppo dirigente di Forza Italia le divergenze sono state insanabili. Troppi ostruzionismi e contraddizioni. Impossibile qualsiasi dialogo. Ho molto apprezzato il clima di condivisione e amicizia con cui sono stato accolto, grazie anche al supporto dell'onorevole Fitto, dal presidente del Gruppo ECR onorevole Legutko, e per l'attenzione ritrovata nel gruppo sui temi di impegno da me personalmente sostenuti, con coerenza e continuità".. A Palazzo si dice che Gianfranco Micciché e Raffaele Lombardo sono da un pezzo più distanti. Gli autonomisti guardano a Nello Musumeci come possibile collante di un movimento sicilianista.I nomi che circolano sono quelli di Leontini, del deputato regionale Carmelo Pullara e dell'assessore Mariella Ippolito. Il partito di meloni, invece, dovrebbe schierare l'assessore Sandro Pappalardo e Carolina Varchi. Resta da capire se della partita sarà o no Diventerà Bellissima. Il movimento di Musumeci scioglierà le riserve al congresso regionale tra qualche settimana. Ma non sarebbe ancora tramontata la possibilità di un'alleanza con la Lega di Salvini.