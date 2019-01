In questo primo periodo di legislatura ho presentato, da prima firmataria, un ddl voto di riforma costituzionale ed ho sottoscritto una mozione sull’insularità che è stata votata dal parlamento regionale - aggiunge -. Credo che questa azione, finalizzata a far riconoscere maggiore autonomia finanziaria all’Isola, rappresenti la madre di tutte le battaglie anche per il governo Musumeci. L’occasione di far pronunciare i siciliani con un referendum, in occasione delle elezioni per il parlamento europee, è fondamentale per far crescere in tutti la consapevolezza che la Sicilia merita una fiscalità speciale e di vantaggio e le compensazioni per mettere sulla stesso piano del resto del Paese i cittadini, le aziende e le imprese che operano nel nostro territorio, creando condizioni per competere alla pari con le regioni economicamente più avanzate d’Italia, ponendo fine alla zavorra della condizione di Isola”.

PALERMO - "La questione delle compensazioni che spettano alla Sicilia per gli svantaggi derivanti dall’insularità è un tema centrale per la politica regionale ed apprezzo l’iniziativa che ha portato alla costituzione dell’Intergruppo per l’Identità siciliana. Ho firmato l’emendamento alla finanziaria regionale che consentirà l’indizione del referendum consultivo per la modifica dello Statuto autonomistico in modo da prevedere che lo Stato agisca con trasferimenti straordinari e nuove competenze per permettere alla Sicilia di superare gli svantaggi derivanti dall’insularità". Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. "