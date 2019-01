Una bomba è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno a persone, solo all'ingresso della struttura ma tanta paura per il boato che è stato avvertito e soprattutto stupore perché colpito un brand ormai riconosciuto. Lo stesso titolare, Gino Sorbillo, su Facebook annuncia che la pizzeria 'è chiusa per bomba' ma, assicura 'riapriremo presto'.Ecco il testo del messaggio: "Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe... Mi scuso con tutta la Napoli “buona”, l’Italia 'buona' e con tutte le persone che vivono onestamente perché certi avvenimenti così forti ed eclatanti fanno cadere le braccia e demoralizzano la società. Sono stato nell’Arma dei Carabinieri ed ho scelto di fare il Pizzaiolo perché amo troppo la mia città e la amerò per sempre. La Napoli 'sana' è sempre nel mio cuore".Cinque anni fa la pizzeria di via Tribunali 32, dove c'è la sede storica, fu incendiata.