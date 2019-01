Impegnato in una lunga serie di formalità., dopo l’arrivo di lunedì mattina all’aeroporto di Ciampino. Il terrorista dei "Proletari armati per il comunismo", è stato estradato e riportato nel nostro paese, dopo una latitanza durata 37 anni. Ora, ne è stato disposto il trasferimento al carcere di Massama, in provincia di Oristano.Visite mediche, colloqui con l'educatore e l’arrivo in cella.: poche parole se non durante il colloquio con il direttore dell'istituto penitenziario in cui è stato recluso. "Non rinnego il mio passato, ma ora sono cambiato, sono malato" avrebbe asserito il condannato.di cinque anni, avuto da una donna brasiliana: "Posso tenerla?". Ma per il momento niente da fare.Intanto l’ex compagna è stata intervistata dal quotidiano brasiliano "O stado de Sao Paulo": "I, chiede perché siamo qui e lui no". Per la donna sarebbe opportuno tenere sotto controllo la salute di Battisti, anziano e malato di epatite: "Deve prendere le medicine, altrimenti rischia di aggravarsi".