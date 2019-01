A seguito di tale anomalia, in via precauzionale, Amap ha sospeso temporaneamente il servizio di erogazione alle utenze sopra indicate, proseguendo nell’attività di verifica funzionale utile a definire i necessari interventi manutentivi, che si prevede di avviare venerdì 18 gennaio.

Sarà cura di Amap informare gli enti interessati, degli esiti delle verifiche in corso, nonché dell’avvenuta risoluzione della anomalia segnalata.

Qualora altre utenze cittadine rilevino analoga anomalia sull’acqua erogata (acqua torbida e/o maleodorante) si invita ad inoltrare specifica segnalazione al numero verde Amap “PRONTO INTERVENTO 800-050911”.

Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)

PALERMO - L’Amap comunica che, in data odierna, nell’ambito delle attività di verifica gestionale condotte sulla rete idrica di Altavilla Milicia, è stata rilevata l’alterazione delle caratteristiche organolettiche dell’acqua potabile, erogata alle utenze ubicate, nel tratto di via Nassiriya, compreso fra la via Petrarca e la via Grillo e di via Milano n. 2.