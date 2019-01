. I provvedimenti sono stati emessi dalla Funzione pubblica. I primi tre decreti sono stati pubblicati ieri, due sono in fase di pubblicazione ma la sanzione è già stata irrogata. Si tratta di regionali finiti nel blitz del 27 novembre scorso della Guardia di Finanza all’assessorato regionale alla Salute. Si tratta di dipendenti che sono stati fotografati o ripresi mentre i allontanavano senza permesso o senza usare il badge dall’assessorato. Il procedimento disciplinare riguarderà tutti i regionali coinvolti, ma si cercherà di fare una certa graduazione della condotta, spiegano dagli uffici della Funzione pubblica e del Personale. I dipendenti finiti nel blitz furono 42.Il blitz in assessorato scattò il 27 novembre scorso. L'indagine fu condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo. I licenziamenti sono scattati in base a una norma del testo unico sul pubblico impiego.