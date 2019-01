PALERMO - Chiedere all’amministrazione comunale di avviare percorsi per impiegare i beneficiari di carta Rei in piccoli interventi di pubblica utilità: questo l’obiettivo di due mozioni approvate dalla Prima circoscrizione del comune di Palermo.“Le delibere del vice presidente Antonio Nicolao e del consigliere Salvatore Imperiale mirano ad avere un contributo di collaborazione proveniente dai beneficiari della carta Rei – si legge in una nota - In pratica bisognerebbe accertare, durante i colloqui che solitamente vengono svolti dagli assistenti sociali con i singoli o con le famiglie, se vi è la volontà di svolgere piccoli e facili opere di collaborazione attraverso ore di volontariato in favore di enti pubblici, per il miglioramento di alcuni servizi in favore della collettività in forma gratuita e volontaria. Basterebbe registrare all’interno di un albo e sottoscrivere una modulistica di disponibilità dettagliata con l’area e la tipologia in cui svolgere l’opera di volontariato compatibile con le proprie esperienze e attitudini nel rispetto delle normative e in sinergia con la propria circoscrizione”.“Si pensi a tutte le iniziative che si potrebbero intraprendere per migliorare servizi di semplice svolgimento come ad esempio, la pulizia e l’affido di piccole aiuole, assistenza e suggerimenti su strada per la raccolta differenziata iniziata il 4 dicembre – dicono Imperiale e Nicolao - con possibilità di eventuale spazzamento di piccoli tratti, supporto ai bidelli nelle scuole del territorio, sicurezza stradale in occasione dell’accesso e della fuoriuscita dei bambini dai plessi scolastici, aiuti per la pulizia di aule o per piccoli spostamenti di materiale didattico, aiuti negli uffici comunali e sicuramente tanto altro”.