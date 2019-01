Raquel Sanchez Silva.

Una battaglia non ancora conclusa, che arriva adesso ad una fase decisiva: la Corte ha ordinato di proseguire l'inchiesta e di indagare il medico legale che ha eseguito la prima autopsia.

Santina D'Alessandro, madre del cameraman palermitano Mario Biondo, trovato senza vita nel suo appartamento in Spagna nel maggio del 2013, annuncia così un'importante svolta sul caso del figlio.. In Spagna, la morte del ragazzo fu ritenuta un suicidio, ma la famiglia non si è mai arresa ed ha proseguito la sua battaglia per arrivare alla verità: a Palermo si attende, a giorni, l'esito del nuovo esame autoptico, eseguito da due equipe di tecnici esperti dopo la riesumazione della salma, avvenuta i primi di novembre. "I l 2019 sarà l'anno in cui avremo giustizia - ha detto la madre - mio figlio non si sarebbe mai ucciso".. La famiglia Biondo accusa il medico di non aver completato l'esame che avrebbe dovuto eseguire sul corpo di Mario, secondo i genitori molte analisi non sarebbero state effettuate."Un iter lunghissimo. Abbiamo controllato i documenti del medico legale spagnolo e notato due firme che avrebbe messo lui. La prima è quella dell'intervento nell'appartamento di Mario, l’altra riporta la data della consegna della relazione finale. Sembravano diverse, abbiamo quindi nominato in Spagna un perito grafologo che conferma la non corrispondenza delle firme, al 90 per cento non apparterrebbero alla stessa persona. Il medico - aggiunge Santina D'Alessandro - ha inoltre dichiarato di aver praticato l’autopsia in base ad un metodo che prevede oltre all’apertura del torace, anche quella del cranio, ma quest'ultima, come abbiamo poi saputo, è avvenuta per la prima volta durante l'esame eseguito qui a Palermo". Si trattava di un passaggio fondamentale per le indagini, visto che fu rilevata una contusione nel cervello, successivamente messa in evidenza dai periti nominati dalla famiglia Biondo.