PALERMO - Avvenimenti previsti per giovedì 17 gennaio in Sicilia:1) CALTANISSETTA - Tribunale, ore 09:00 Processo, a carico dei poliziotti Bo, Mattei e Ribaudo, sul depistaggio delle indagini per la strage di via D'Amelio.2) COMISO (RG) - Aeroporto di Comiso, ore 09:30 Firma, alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, dell'atto definitivo di trasferimento dell'area 'ex Usaf' dell'aeroporto alla Regione Siciliana, che provvederà poi al passaggio dell'area al Comune di Comiso.3) CATANIA - Prefettura, ore 10:00 Manifestazione di protesta dei lavoratori a progetto di Almaviva Catania che si occupano di outbound organizzata contro il lavoro precario da Cgil-Scl, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl in concomitanza con una riunione al Mise sul tema dei co.co.co nei call center.4) CATANIA - Istituto Statale di Istruzione Superiore 'Duca degli Abruzzi', Viale Artale Alagona, ore 10:30 Proclamazione del vincitore tra 10 istituti scolastici del Messinese e Catanese che hanno preso parte al 'Premio Scuola Digitale', una competizione tra scuole che abbiano realizzato progetti di innovazione digitale caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica e tecnologica. La premiazione è in programma il 23 gennaio nello stesso istituto.5) MESSINA - Caserma "A. Bonsignore", sede del Comando interregionale carabinieri Culqualber, via Concezione 11, ore 15:30 Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta inaugura un monumento dedicato ai cinque carabinieri siciliani caduti a Nassiriya alla presenza, tra gli altri, del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, del Comandante Interregionale Luigi Robusto, dei familiari dei caduti e delle Autorità locali.6) TERMINI IMERESE (PA) - Chiesa S. Maria della Misericordia, Museo Civico, via Mazzini, ore 16:30 Corso di Archeologia Romana promosso da BCsicilia durante il quale si terrà la conferenza dal titolo "La monetazione della Sicilia romana".7) PALERMO - Auditorium Rai, Viale Strasburgo, ore 17:30 Presentazione del libro "Il paese dei cento violini", della conduttrice televisiva, attrice e scrittrice Syusy Blady. Ne parleranno Piero Fagone, Carmelo Sardegna, Filippo Occhipinti e Domenica Perrone. 8) CATANIA - Chiesa di S. Agata la Vetere, ore 19:30 La Dusty, società che a Catania si occupa dalla raccolta differenziata dei rifiuti, presenta il suo calendario 2019 con alcune delle foto della festa di Sant'Agata scattate dal compianto fotoreporter de 'la Sicilia' Gianni D'Agata, prestigiosa firma del quotidiano 'La Sicilia'.(ANSA).