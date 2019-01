Dalle indagini a suo carico era emerso, infatti, come il suo negozio di detersivi in via dell’Orsa Minore, in cui apparentemente svolgeva una regolare attività lavorativa, era diventato un punto di riferimento e piazza di spaccio per il quartiere. Dopo un primo arresto e il periodo in carcere, il 49enne avrebbe poi messo a segno

furti e rapine ai danni, prevalentemente di uffici postali e banche. R

isale al 31 maggio 2017 una tentata rapina agli uffici delle Poste Italiane di piazza della Costellazione.

In quell’occasione le indagini condotte dalla squadra mobile di Palermo avevano consentito di individuare e trarre in arresto i responsabili, tra cui Marsala, intercettato dagli agenti nelle fasi preparative ed esecutive del colpo. la banda aveva creato un buco sulla parete per fare irruzione nell'ufficio.

Inoltre, a dicembre dello scorso anno, l'uomo è stato tratto in arresto per un furto ai danni della Banca Sella di via del Cigno. A febbraio

è invece finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Una sfilza di colpi e di precedenti che hanno inevitabilmente fatto scattare le indagini patrimoniali, estese al nucleo familiare: è emersa una

sproporzione economica tra il valore degli acquisti effettuati ed i redditi leciti dichiarati, ben inferiori alle ordinarie spese di mantenimento di una famiglia.

