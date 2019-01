In chiesa c'erano cani, gatti e anche conigli. Tutti composti, anche se in qualche caso un po' rumorosi. A Palermo, nella chiesa di San Francesco di Paola, si è celebrata una messa speciale. A ricevere la benedizione di padre Antonio Porretta, infatti, sono stati gli animali, come da tradizione, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate.