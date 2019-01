a circolazione era stata inibita nei due sensi di marcia, in quanto la corsia di monte, esposta al rischio frana, era stata interessata dal rilascio di un notevole volume di roccia.

Plauso è stato espresso dal sindaco per l'intervento compiuto dal Coime sotto la direzione dell'Area della riqualificazione urbana.

PALERMO - Emanata l’ordinanza del sindaco che dispone la riapertura parziale, con restringimento della sede stradale, di via Ruffo di Calabria–Baida, nel tratto in direzione via San Martino delle Scale (dal civico n. 71 all’incrocio con la strada provinciale n. 57). L