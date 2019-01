SIRACUSA - I carabinieri e gli agenti del commissariato di Augusta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone protagoniste di una rissa nel maggio scorso in piazza Duomo ad Augusta, nel Siracusano. Una lite fra due uomini finita con il grave ferimento di uno dei due. Un 31enne disoccupato, che ha colpito con un coltello il suo antagonista, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel centro urbano; mentre tre donne rispettivamente di 49, 42 e 27 anni sono state sottoposte alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria intervenute per incitare l'autore del ferimento per poi aggredire fisicamente l'uomo già vittima dell'accoltellamento.(ANSA).