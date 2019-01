Il marchio appartenente alla multinazionale italiana "Ferrero" è finito nel mirino dei social, a causa di una sorpresa, da molti definita "razzista". Il caso è esploso quando alcuni genitori hanno iniziato a postare su Facebook e Twitter le foto di pupazzetti insoliti, trovati dai relativi figli all'interno degli ovetti più famosi al mondoA molti, la capigliatura del giochino è sembrato un esplicito riferimento al presidente degli Stati Unitimentre le tre "K" richiamavano in qualche modo ai(KKK), i suprematisti bianchi che da più di mezzo secolo operano come organizzazione terroristica segreta sul territorio americano, a difesa della razza bianca.Una combinazione insostenibile per molti attenti osservatori che hanno così richiamato l'attenzione dell'azienda dolciaria. Ma per spegnere ogni polemica,"Nel disegno iniziale, il giochino aveva un solo palloncino con la lettera K. Gli altri due sono stati aggiunti per rendere la struttura complessiva più robusta e stabile, dal momento che la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti sono molto importanti. Non volevamo assolutamente fare alcun riferimento al Ku Klux Klan e ci scusiamo davvero con chi si è sentito offeso. Il pupazzetto in questione era in edizione limitata in quanto prodotto in occasione del cinquantesimo anniversario di Kinder, abbiamo già interrotto la produzione e tramite il servizio clienti è possibile cambiare quelli già trovati negli ovetti con altri giochini a scelta".