"L'emiliano Dell'Orco, a nome del governo nazionale, dice no al #pontesulloStretto. Ha perso un'occasione per tacere. Spero straparli a titolo personale". Lo scrive su Fb il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. "Qualcuno spieghi allo sprovveduto sottosegretario che la realizzazione delle mega infrastrutture (autostrade, strade e porti) nelle regioni spetta al governo di Roma - aggiunge - Quanto alle ferrovie, si faccia portare il report sugli investimenti di Rfi degli ultimi dieci anni in #Sicilia. E proverà vergogna. Alle infrastrutture secondarie stiamo pensando noi, con oltre 150 milioni di euro di interventi già progettati o appaltati solo nell'ultimo anno. Se i grillini non avessero dichiarato inutili le Province, centinaia di strade starebbero meglio". (ANSA).