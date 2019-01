La notizia ha dell'incredibile e arriva da Tokyo, in quel Giappone a lungo considerato patria della tecnologia e dell'innovazione.Un avvenimento così curioso da riuscire ad attirare l'attenzione di tutto il mondo. Così, dall'altra parte del pianeta ne scrive perfino il Wall Street Journal: "si legge sulle colonne del quotidiano americanoo si attivava nel mezzo della notte, ogni volta che sentiva russare. I facchini, invece, si spegnavano in caso di neve o pioggia e sono stati criticati dai clienti perché troppo lenti. Mentre i receptionist, i famosi velociraptor addetti al check-in, non sapevano dare informazioni sui luoghi da visitare o sugli orari degli aerei".. Insomma, l'era degli automi non sarà di certo finita, ma il processo di umanizzazione delle cosiddette "intelligenze artificiali" sta passando anche anche da esuberi e licenziamenti. Tanto simili agli uomini da iniziare a “copiarne” anche le difficoltà.