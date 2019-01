ROMA - "Sull'autostrada Catania-Ragusa, il mio ministero ribadisce il forte impegno politico sull'opera, data la sua rilevanza, e la necessità di avviare i lavori il più celermente possibile". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in una nota, in cui si precisa che oggi, in sede Cipe, sono state presentate sul progetto delle prescrizioni tecniche da parte del Mef. "Al tempo stesso, anche allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e l'adozione di un sistema tariffario davvero sostenibile per l'utenza, ci rimettiamo alla verifica richiesta dal Ministero dell'Economia e Finanze che in ogni caso dovrà perfezionarsi in tempi celeri e comunque non oltre un mese. L'infrastruttura deve infatti tornare al Cipe nel più breve tempo possibile", conclude Toninelli.

"Il mio impegno, e quello di tutto il governo, per la realizzazione dell'autostrada Catania-Ragusa è solido e immutato. Oggi in sede di Cipe a Palazzo Chigi è stato ritenuto opportuno compiere ancora alcuni rilievi che dovranno avvenire in un tempo circoscritto: entro un mese infatti il tema tornerà al Comitato interministeriale per la programmazione economica"."Quell'infrastruttura è fondamentale per quei territori, sia per consentire un maggiore sviluppo economico sia per garantire una maggiore sicurezza di chi viaggia su quella tratta. La sua approvazione è fuor di discussione e l'obiettivo concreto è quello di partire per i lavori di realizzazione entro l'anno".