Presente alla riunione oltre al Sindaco e alla sua Giunta, il Capo di Gabinetto dell’Assessore Regionale alla Istruzione, dott. Valenti, funzionari del Dipartimento Infrastrutture del competente Assessorato Regionale e il responsabile del Servizio Viabilità della Città Metropolitana, nonché un rappresentante della Protezione Civile Regionale.

In questa sede i competenti uffici regionali hanno preso atto che la strada intercomunale IC30, che comunque presenta elementi di sofferenza, è già stata autorizzata al transito dall’organo tecnico della Città Metropolitana, sia pure con con talune prescrizioni di sicurezza. In atto, hanno avuto già avvio i lavori di somma urgenza per il ripristino di una migliore percorribilità, interrotti nei giorni scorsi per le condizioni meteo avverse che si prevede potranno essere conclusi nei primi giorni di febbraio.

Il Dipartimento Infrastrutture della Regione ha tuttavia riferito che da un sopralluogo effettuato nei primi giorni di gennaio è emersa la necessità della collocazione di 50 metri di guard rail a protezione di un tornante, quale condizione necessaria per rilasciare il proprio nulla osta all’AST per la ripresa del servizio trasporto.

Pertanto, stante la avvertita e condivisa necessità di garantire, ovviamente in una cornice di assoluta sicurezza, il diritto all’istruzione scolastica e la prosecuzione di un servizio pubblico da tempo interrotto, l’Ing. Pampalone responsabile del Servizio Viabilità della Città Metropolitana ha assunto l’impegno che già domani si procederà alla collocazione del richiesto guard rail, provvedendo quindi ad adottare apposita ordinanza di autorizzazione al transito con specificazione, ai fini della necessaria autorizzazione Regionale, dei limiti di velocità e di peso dei mezzi che vorranno circolare sulla strada intercomunale IC30. Dal canto suo l’Ing. Cedolia dell’Assessorato Infrastrutture della Regione ha assicurato che lunedì sarà effettuato il sopralluogo tecnico sulla strada affinchè, verificate le condizioni di legge, si renda possibile la propedeutica autorizzazione, e consentire martedì 22 gennaio la ripresa del servizio di trasporto AST, ovviamente con mezzi idonei di dimensione ridotta.

PALERMO - Si è svolta stamattina la riunione convocata dal Prefetto di Palermo per trovare una immediata soluzione al trasporto degli studenti di Campofelice di Fitalia presso gli Istituti scolastici della provincia, al fine di garantire il diritto allo studio e superare una avvertita condizione di isolamento da parte dei cittadini del piccolo Comune, la cui viabilità ha subito danni in occasione degli eventi alluvionali di novembre.