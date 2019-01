: l’Amat, la società partecipata del comune di Palermo, ha annunciato l’acquisto di 11 mezzi dotati di speciali misure di sicurezza per i conducenti che dovrebbero entrare in servizio a metà di quest’anno. A darne notizia è stato l’amministratore unico dell’azienda, Michele Cimino, durante la trasmissione “Buongiorno Regione” su Rai3.– I nuovi mezzi saranno dotati di cabine blindate ma anche di telecamere”. Una misura chiesta dalla Prefettura e resa necessaria anche dagli ultimi episodi di violenza, come quello che ha coinvolto un autista picchiato da alcuni ragazzi alla fine di dicembre scorso.dal posto guida e che, in caso di emergenza, sarà sbloccabile solo da personale autorizzato. L’accesso al posto guida sarà possibile solo mediante un pulsante che sblocca lo sportello con un magnete. Garantito comunque lo spazio per parlare agli utenti e per vendere i biglietti. Il costo dell’operazione sarà di circa 35 mila euro.