Il nuovo direttivo è composto dagli avvocati: Cinzia Lucia Di Vita (vice Presidente), Giovanni Iuppa (segretario), Carlo Licciardi (tesoriere), Maria Pia Cafiso, Vincenzo Pillitteri e Filippo Liberto (consiglieri). Il collegio dei probiviri è presieduto dal collega Renato Vazzana e composto dagli avvocati Cristina Aglieri Rinella e Sergio Burgio. Cinzia Lucia Di Vita (vice Presidente), Giovanni Iuppa (segretario), Carlo Licciardi (tesoriere), Maria Pia Cafiso, Vincenzo Pillitteri e Filippo Liberto (consiglieri). Il collegio dei probiviri è presieduto dal collega Renato Vazzana e composto dagli avvocati Cristina Aglieri Rinella e Sergio Burgio.

ha un nuovo presidente. Si tratta dell'avvocato Rocco Chinnici, 45 anni, che prende il posto di Maria Pia Cafiso. Resterà in carica per il biennio 2019-2020. Negli ultimi anni Chinnici è stato vice presidente.i ha maturato una grande esperienza distinguendosi, nei Tribunali di Palermo e provincia, per correttezza e professionalità. Doti che gli vengono riconosciute dagli addetti ai lavori.