PALERMO – Ci sono anche dei siciliani tra i cento firmatari del manifesto europeista lanciato oggi dall'ex ministro Carlo Calenda. Il “manifesto per la costituzione di una lista unica delle forze politiche e civiche europeiste alle elezioni europee” è stato pubblicato on line sul sito www.siamoeuropei.it. Lo sottoscrivono insieme a Calenda un centinaio di personalità, tra sindaci, imprenditori, amministratori locali, accademici. Tra questi anche il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. E tra i primi cittadini firmatari ci sono anche due siciliani:, già vicesegretaria del Pd siciliano. “L’obiettivo – si legge nel manifesto - non è conservare l’Europa che c’è, ma rifondarla per riaffermare i valori dell’umanesimo democratico in un mondo profondamente diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi trent’anni”. Il movimento che si sta coagulando attorno a Calenda potrebbe costruire insieme a +Europa una lista europeista per le elezioni europee di maggio.