PALERMO - Sono stati pubblicati sul sito internet della Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, gli avvisi di mobilità volontaria per la copertura di tre posti in categoria D1 e tre posti in categoria C1, estesi anche al personale di ruolo della Regione, per le esigenze dell'ufficio stampa e documentazione della presidenza della Regione siciliana. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 31 gennaio prossimo.(ANSA)