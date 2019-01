Come riporta l'agenzia di stampa Dire, sulla scelta della conferenza dei capigruppo dell'Ars di dare il via all'esame dei ddl di Bilancio e Stabilità regionale, oltre che del 'collegato generale', posticipando gli altri tre testi 'collegati' che erano stati varati dalla giunta, Musumeci ha detto:

Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti a Palazzo d'Orleans. E a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni del presidente dell'Ars e commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, che ha manifestato l'esigenza di un rimpasto di governo, Musumeci ha risposto: "Avevo già anticipato questa esigenza in alcune interviste e mi fa piacere che Forza Italia la condivida, siamo in perfetta sintonia".. Il presidente della Regione ha comunque ricordato che il governo "ha trasmesso all'Ars già il 20 di dicembre il Bilancio e la legge di Stabilità, cosa che - ha concluso - non avveniva da qualche anno".: un bando da 5 milioni di euro predisposto dall'Assessorato regionale ai Beni culturali. E Musumeci ha lanciato anche una notizia di rilievo nel settore dei beni culturali siciliani: "Il teatro greco di Siracusa non è dell'Inda ma è un bene pubblico, per cui non rimarrà più aperto soltanto un mese e mezzo ma per l'intera estate e forse parte dei mesi invernali"."Da una ricognizione effettuata abbiamo scoperto, un po' a sorpresa, che in Sicilia ci sono 308 teatri minori, 197 di proprietà pubblica e 111 privati - ha detto Musumeci -. Il bando è aperto sia alle sale pubbliche sia a quelle private". Sarà pubblicato a breve e le istanze potranno essere presentate fino al 15 marzo. I fondi copriranno il 100% delle richieste dei teatri pubblici e l'80% di quelli privati per un massimo di 300 mila euro in entrambi i casi; per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento delle sale l'importo minimo della richiesta deve essere di 100 mila euro, 40 mila euro per le innovazioni tecnologiche e acquisizioni di strumenti all'avanguardia. I 5 milioni di euro sono stati appostati dalla Presidenza della Regione.