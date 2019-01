si voterà per le elezioni dell'Ordine degli avvocati. A Palermo si segue la strada tracciata dal Consiglio nazionale forense che, intervenendo su un caso romano, ha deciso di non tenere conto del decreto legge sull'ineleggibilità di chi ha già svolto due mandati. Un decreto contestato perché applicato retroattivamente. Per adesso si andrà al voto, visto che resta valida la convocazione di fine gennaio stabilita da tempo, poi si vedrà nel caso in cui arriveranno dei ricorsi. Che a questo punto sono prevedibili., comprese quelle di chi è stato già eletto in passato. Ecco i nomi: Accursio Gallo, Dario Greco, Giuseppe Di Stefano, Simona Tarantino, Rosario Calì, Filippo Costanza, Serena Lombardo, Luisa De Giacomo, Cesare Faiella, Maurizio Argento, Maria Ninfa Badalamenti, Carla Randi, Barbara Giampino, Caterina Mirto, Antonio Gabriele Armetta, Massimo Motisi, Alfredo Geraci, Giovanni Immordino, Antonio Geraci, Giorgio Milazzo, Alessandro Gjomarkaj, Antonio Rizzuto, Giuseppe Siino, Raffaella Geraci, Luciano Fiore, Angela Ajello, Maria Carla Grimaldi, Sergio Vullo, Giovanni Lima, Mario Bellavista, Luciano Termini, Crispino Di Girolamo, Daniela Cascio, Angela Giaisi, Ivana Mazzola, Valeria Minà, Viviana Randazzo, Carmen Reina, Vincenzo Sparti, Sandro Geraci, Daniele Solli, Ugo Adragna, Aurelio Romanelli, Giovanni Lo Bello, Francesco Bono, Andrea Benigno, Giorgio Marco Mazza, Filippo Barbiera, Andrea Avola, Luca Librizzi, Fausta Catalano, Michele Calantropo, Giorgio Albeggiani, Renato Catuogno, Silvia Sanfilippo, Alessandro Mineo.