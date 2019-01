Molte iniziative si svolgono in questi giorni per commemorare quella data storica e la figura di, uno dei giganti del pensiero politico italiano ed europeo, profeta spesso inascoltato anche da quanti almeno idealmente si mossero nel suo solco.ha ancora una sua forte vitalità a livello europeo e si rivela incredibilmente attuale nelle sue intuizioni più profetiche. A partire dalla lotta allo statalismo, a cui il prete di Caltagirone, padre del cattolicesimo liberale e democratico, dedicò molti dei suoi scritti nel dopoguerra, reduce dall'esperienza dell'esilio da antifascista. Ma non solo.pronipote di don Luigi e presidente del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, ricorda l'impressionante attualità delle sue idee su Europa e immigrazione, tanto per fare due esempi.“Quella di don Sturzo è un'idea che è una dottrina politica. Ed è vero che il Partito Popolare del '19 fu distrutto da attacchi confessionali perché la parte clericale si alleò con il fascismo distruggendo il partito. Però è sopravvissuta quella dottrina politica che don Luigi poté elaborare nei 22 anni d'esilio, tra Parigi, Londra e gli Stati Uniti, confrontandosi con le più grandi democrazie libere e liberali di quel tempo. Al suo ritorno in Italia i suoi scritti e la sua esperienza politica antifascista si erano trasformati in un'opera imponente. Rientrò con un'idea molto più matura di democrazia”.“In quegli anni poté confrontare i modelli europei con quelli americani e li calò nella realtà italiana intessuta di statalismo di marca fascista. E lì cominciarono le battaglie contro lo statalismo: questo Stato troppo pesante, gestito con la spartizione clientelare attraverso il furto del denaro pubblico avrebbe distrutto libertà e democrazia. Ma su questo non fu capito dalla classe dirigente democristiana del tempo”.“Direi di sì. In parte sono mutate. C'è una spartizione clientelare che non è più nella logica dei partiti, che non esistono, ma di alcune leadership”.“Questo sicuramente sì, qualora fosse stato studiato. Io oggi (ieri per chi legge, ndr) ho partecipato al convegno all'Istituto Sturzo, dove è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, e De Mita raccontava che gli studi su Sturzo sono quelli fino al '24 perché non c'era alcuna volontà di approfondire il suo pensiero successivo”.“C'era tutto un dibattito su socialismo e socialità. Sturzo diceva che un partito di ispirazione sociale non deve essere per forza un partito socialista. Lo accusavano infatti di liberalismo selvaggio”.“Sì, c'era una contaminazione tra un'idea di libertà e un'idea di ispirazione cristiana che porta a quello che noi chiamiamo 'ascensore sociale'. Un'idea di ascesa, di possibilità. Invece uno Stato che dà poco a tutti non dà niente di buono a nessuno”.“Cosa c'è di diverso tra il reddito di cittadinanza e le pensioni sociali del pentapartito, che tanto hanno fatto danno ai cittadini facendoli diventare dei sostenuti?”.“Sì, certo. Anche il povero De Gasperi ne subì le conseguenze”.“Ci sono dei falsi storici in questa storia. Sturzo doveva essere il garante di questa coalizione anticomunista a Roma ma poi tanti protagonisti del tempo raccontano che quando lui stesso si rese conto che quell'operazione non si poteva fare lui si tirò indietro. De Gasperi non voleva quell'operazione perché era aveva preso uno stile clericale troppo forte e che avrebbe provocato l'assorbimento di ex fascisti e monarchici”.“Infatti, quelli che aveva avversato ai tempi del fascismo”.“Tanti, due sono di impressionante attualità. La sua idea di Europa, a cui occorreva un'unione politica e non solo economica, quell'unità che abbiamo fallito. E l'altra, quando sosteneva che c'era una piccola Europa, quella del Sud che doveva esse garantita e che aveva il compito ineludibile di dialogare con i Paesi del Mediterraneo, altrimenti le immigrazioni ci avrebbero distrutto. E questa era la sua idea negli anni '50”.“C'è questo tentativo di costruire una società unica che è in fondo la paura di avere una molteplicità di centri decisionali e questo allontana le decisioni dal popolo. Le province liquidate, i Comuni a cui vengono imposti accordi per cui non possono spendere una lira, le banche locali sterminate. Nei mesi antecedenti alla nascita di questo governo c'è stato un esproprio da parte delle burocrazie europee, lo hanno sostenuto sia Berlusconi sia Renzi. Ora si va verso un sovranismo del quale ancora non si capisce molto. Ma mi pare che in Italia si stia andando verso una rottura del meccanismo di solidarietà verso i territori più deboli”.