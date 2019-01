a cui non è per nulla piaciuta l'iniziativa del presidente Vincenzo Zummo che nella pagina Facebook della camera penale palermitana ha di fatto sponsorizzato la candidatura di alcuni avvocati in corsa per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine in programma a fine gennaio.

- È una crisi senza precedenti quella che attraversa la camera penale di palermo.Pantuso parla di "decisione obbligata ed improcrastinabile innanzi alla conduzione personalistica ed autoritaria della Camera Penale di Palermo posta in essere dall’attuale presidente. Una scelta maggioritaria che certifica la gravità della situazione che si è determinata, assolutamente incompatibile con lo spirito e la dignità che hanno sempre contraddistinto la storia delle toghe di Palermo".