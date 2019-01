2) CATANIA - Via Sebastiano Catania angolo Via San Giacomo, ore 10:00 La Dusty, società che si occupa della raccolta dei rifiuti, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese consegna, al termine di una bonifica della zona, la 'chiave della bellezza' al presidente della 4/a municipalità.

3) SIRACUSA - Hotel Garden, ore 10:15 Conferenza stampa di Legambiente Sicilia in merito alla vicenda della Cava di Santa Nicolella di Monte Scalpello, ad Agira (Enna), nota anche come cava Fassa Bortolo. Partecipa il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna.

4) PALERMO - Noviziato dei Crociferi, via Torremuzza 21, ore 10:30 Il sindaco di Mezzojuso Salvatore Giardina terrà una conferenza stampa sul caso delle sorelle Napoli che hanno più volte denunciato di essere vittime di intimidazioni mafiose. Illustrerà episodi e situazioni inediti in merito alla vicenda.

5) CATANIA - Teatro Verga, ore 11:30 Conferenza stampa del Teatro Stabile dal titolo "Ripartire dopo la crisi". Partecipano i presidente Carlo Saggio, il vicepresidente Lina Scalisi e il direttore Laura Sicignano.

6) PALERMO - Istituto Gonzaga, Sala Loyola, via Piersanti Mattarella 38-42, ore 16:00 Incontro dal titolo "Immigrazione: tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai osato chiedere" con la ricercatrice all'Istituto Universitario Europeo (IUE) Eleonora Milazzo.

7) PALERMO - Chiesa anglicana "Santa Croce", via Roma 467A, ore 17:00 Incontro con... Teilhard de Chardin, teologo e paleontolo gesuita Teilhard de Chardin e presentazione del saggio di Giovanni Ivano Sapienza "L'unione creatrice. Amore e creazione secondo Teilhard de Chardin" insieme ai teologi Augusto Cavadi e Giampiero Tre Re ed al pastore e teologo anglicano Russell Ruffino. Modera Davide Romano.

8) PALERMO - Montevergini, piazzetta Montevergini, ore 17:00 Presentazione del volume di Eulàlia Vega, "Pioniere e rivoluzione. Donne anarchiche in Spagna (1931-1975)". Partecipa l'autrice.

9) PALERMO - GAM - Galleria d'Arte Moderna, ore 17:00 Boris Mikhailov, uno tra i maggiori fotografi viventi e per la prima volta in città, sarà protagonista della prima conferenza organizzata dalla casa editrice 89books che con l'autore inaugura anche il suo progetto di residenze d'artista.

10) MENFI (AG), ore 17:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci visita i luoghi colpiti dall'alluvione del 3 e 4 novembre dello scorso anno. Alle 18 in municipio sarà accolto dal sindaco Marilena Mauceri. A seguire, nel Centro civico polifunzionale, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio comunale.

11) AVOLA (SR) - Centro Culturale Giovanile, salone Falcone-Borsellino, viale Piersanti Mattarella, ore 18:30 Convegno dal titolo: "Manovra 2019 Tavolo di concertazione su nuove opportunità di sviluppo sul territorio". L'incontro èpatrocinato dal Comune di Avola, ed organizzato dal CAD Sociale Città di Avola, presieduto dalla dott.ssa Mara Di Stefano.

12) PALERMO - Teatro Massimo, ore 20:30 Apertura della stagione del Teatro Massimo con la prima di Turandot alla presenza del presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

(ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per sabato, 19 gennaio, in Sicilia:1) PALERMO - Carcere Ucciardone, Aula Bunker, ore 09:00 Premiazione vincitori della quarta edizione del concorso "Quel fresco profumo di libertà".