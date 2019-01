- Il decreto Sicurezza "è sostanzialmente un insulto agli italiani, produce un clima di paura tra i dipendenti comunali e tra i migranti che si sentono, improvvisamente, franare il terreno sotto i piedi"., che ha risposto in questi termini ai giornalisti che, a margine della cerimonia in ricordo del magistrato Paolo Borsellino in via D'Amelio, gli chiedevano un commento sugli effetti del decreto voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini., nei giorni scorsi ha inviato una diretiva all'ufficio Anagrafe del Comune ordinando la sospensione dell'applicazione del decreto in attesa di un approfondimento giuridico. "Andiamo avanti - ha aggiunto Orlando -. Quando firmerò le prime iscrizioni di migranti all'Anagrafe? Sono in corso le istruttorie - ha risposto -, una volta terminate provvederò a firmarle. Nei giorni scorsi i dipendenti erano talmente preoccupati dal clima che si sta costruendo che non volevano rilasciare un'autorizzazione nonostante fosse perfettamente conforme anche al decreto Salvini - ha raccontato il sindaco di Palermo -. Ho dovuto firmarla io nonostante l'atto non fosse impedito dal decreto Sicurezza". Secondo Orlando "così si crea un effetto molto grave: un clima di odio nel quale si inserisce l'uccisione del mio collega di Danzica, Pawel Adamowicz, con il quale - ha continuato Orlando - abbiamo testimoniato un bisogno di accoglienza". Il sindaco del capoluogo siciliano ha poi aggiunto: "Pawel aveva pubblicamente dichiarato che tra l'esprienza palermitana e l'indicazione del suo governo lui stava con Palermo".All'Ansa poi il sindaco rincara la dose sul tema dei migranti: "Continua un genocidio e direi al ministro Salvini: si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva" ha detto commentando l'ultimo naufragio e le morti di migranti al largo delle coste di Tripoli.