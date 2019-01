L'addio arriva al termine di una serata che lui stesso definisce “speciale”. Roberto Alajmo ha annunciato ieri sera, al termine della prima del suo spettacolo “Chi vive giace” che presto lascerà il ruolo di direttore del Teatro Biondo di Palermo. Lo ha fatto ringraziando le maestranze ed esprimendo rispetto per il consiglio di amministrazione che presto sceglierà il suo successore.“Vi rubo un minuto, - ha detto al termine dello spettacolo - sapete che non ho mai preso la parola su questo palco da quando sono direttore. Sono stati cinque anni davvero indimenticabili. Voglio ringraziare questa compagnia, tutto il pubblico che in questi anni ci ha seguito con questo affetto, voglio ringraziare le maestranze di questo teatro. Per me – ha aggiunto Alajmo - è una serata molto speciale, perché in questi giorni ho capito che non sarò io a dirigere il Teatro Stabile di Palermo per i prossimi cinque anni. Non posso e non voglio dire altro per rispetto del consiglio di amministrazione che nei prossimi giorni dovrà decidere chi sarà il nuovo direttore. Ci tenevo a ringraziarvi tutti. Sono stati cinque anni magnifici, - ha concluso - e sono certo che da qualche altra parte ci ritroveremo. Grazie”. Dopo l'annuncio, una pioggia di applausi dal pubblico del Biondo.