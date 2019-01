Adesso basta, scorretto il metodo e il merito dei rinvii, con 1400 lavoratori sul piede di guerra”.

Non sembra rientrare il malessere dei dipendenti della società consortile del comune di Palermo che già lo scorso 15 gennaio erano pronti a protestare; manifestazione poi sospesa vista la convocazione del primo cittadino per il 22 gennaio. per i sindacati che hanno così indetto un sit-in che durerà ben tre giorni, da mercoledì 23 a venerdì 25 gennaio, dalle 15 alle 19 a piazza Pretoria, in vista della riunione del primo febbraio a villa Niscemi con i presidente delle altre aziende e gli assessori. L’iniziativa è di Cgil, Cisl, Asia-Uiltrasporti e Cisal-Fiadel.che ormai da troppo tempo vedono disattese le loro giuste aspettative – dice Salvo Barone di Asia-Uiltrasporti - Ormai dal novembre del 2017 viene disatteso l'accordo di secondo livello già sottoscritto da tutte le parti a seguito dell’insufficiente copertura economica, senza che l'amministrazione avverta l'esigenza di una immediata convocazione per porre in essere gli accordi già sottoscritti. E invece rinvio su rinvio e la tensione tra i lavoratori è ormai incontrollabile.