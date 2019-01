. La Settima commissione consiliare, presieduta da Rosario Arcoleo (Pd), ha infatti annunciato per lunedì un tavolo tecnico prima dell'approvazione del regolamento sul garante dei detenuti. Iniziativa alla quale, per l'appunto, parteciperà Cuffaro su invito della stessa commissione.: "Ritengo inopportuna la presenza dell'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro all'iniziativa organizzata dalla settima commissione consiliare sul regolamento sul garante dei detenuti. Ho scritto al presidente della commissione Rosario Arcoleo annunciando che non parteciperò all'incontro"."Sarà un momento di incontro e confronto con chi conosce il mondo delle carceri in maniera profonda, per dare poi il via libera definitivo al testo su cui la commissione lavora già da alcuni mesi - si legge in una nota della commissione - All'evento parteciperanno il Garante regionale dei diritti dei detenuti, i direttori delle carceri palermitane, l'assessore alle attività sociali del Comune di Palermo, il Presidente della Camera penale, avvocati, medici e psichiatri penitenziari, esponenti del partito radicale, da sempre in prima linea sul fronte della giustizia e delle carceri. Sarà presente per una testimonianza personale Salvatore Cuffaro. L'iniziativa mira a colmare il vuoto di una figura di garante anche a livello comunale, come previsto dalla vigente normativa. Il passaggio successivo sarà l'approvazione del Consiglio comunale".ma anche le scelte sui partecipanti, Salvatore Cuffaro in primis, solo adesso si dissoci - dice Sabrina Figuccia dell'Udc - Avrebbe potuto e dovuto fare le sue legittime osservazioni durante i lavori di commissione, cosa che non ha mai fatto. Ciò mi fa pensare che sia rimasto vittima di chi a parole predica il valore dei diritti umani e nei fatti diventa attore di gravi atteggiamenti discriminatori. Rivendico con forza l'invito a Salvatore Cuffaro per la sua coraggiosa testimonianza umana e per il suo prezioso contributo".- replica Arcoleo - Me lo conferma oggi Sinistra Comune che troppo spesso si erge a movimento paladino della giustizia sociale ad intemittenza. Sinistra comune prenda esempio da Fava, loro riferimento in Ars: non conosco personalmente Cuffaro, ma ritengo abbia pagato il suo debito con la giustizia e possa testomoniare come qualsiasi altro ex detenuto. Non escludo altri interventi di ex detenuti in commissione lunedì".