Ad accoglierla il presidente del parlamento siciliano, Gianfranco Miccichè. La presidente del Senato, dopo avere ammirato le sale del Palazzo dei Normanni, in particolare la Cappella Palatina, la mostra dedicata a Santa Rosalia, Sala d'Ercole, la stanza di Ruggero e la Torre Pisana, ha definito la Sicilia "L'isola del tesoro" e ha aggiunto: "Questa regione ha ben sette siti iscritti nella World Heritage List dell'Unesco e una ricchezza unica di paesaggi e monumenti".comandante del Culqualber. "Palazzo dei Normanni con i suoi mille anni di vita è un vero e proprio scrigno che contiene testimonianze storiche delle diverse dominazioni che si sono succedute in Sicilia. Ma la ricchezza culturale non basta - ha aggiunto -. Affinché la bellezza possa diventare anche una leva economica, servono strutture ricettive, collegamenti e servizi funzionali. Per colmare queste lacune occorrono finanziamenti pubblici mirati e una distribuzione oculata delle risorse".dove ha incontrato il parroco fra Mauro Billetta della chiesa Sant'Agnese. Alla visita erano presenti tra gli altri anche il procuratore della Repubblica a Palermo Francesco Lo Voi e il questore Renato Cortese. "La nostra priorità è combattere la mafia ogni giorno. Una battaglia che dovremmo condurre fino a che non verrà sconfitta", ha detto il presidente del Senato.. Ieri, dopo avere deposto una corona davanti la stele di Capaci, dove furono assassinati il giudice Falcone, la moglie e la scorta, è andata in via d'Amelio, altro luogo della strage dove persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Infine in serata aveva assistito alla prima della Tourandot al teatro Massimo.che si sono verificati nel Mediterraneo, ha detto: "Non possiamo rassegnarci ad accettare la morte di tanti poveri innocenti. Il Mediterraneo deve essere un mare di pace, non una fossa comune".