Un furgoncino bianco, forse rubato, si è schiantato contro un'auto e una volante della polizia durante la sua corsa contromano in viale Regione Siciliana, a Palermo, poco prima della rotonda di via Leonardo da Vinci, nel sottopassaggio in direzione Catania. Il veicolo ha finito la sua corsa contro un albero e il conducente avrebbe tentato di scappare.Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti. L'incidente si sarebbe verificato al culmine di un inseguimento. In tilt il traffico nella zona.Un'auto della polizia è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Palermo anche venerdì mattina, in via Crispi, nella zona del Porto.