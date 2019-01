nato a Itamaraju Bahia,è stato adottato appena nato da una famiglia siciliana. Laureato in scienze dei Servizi giuridici sta ultimando la seconda laurea in Giurisprudenza. Nel 2009 si arruola nell'esercito dove presta servizio per ben quattro anni. Presta servizio presso il 6^ Reggimento Bersaglieri di Trapani per circa 2 anni, successivamente viene trasferito a Mestre presso il Reggimento Lagunari Serenissima dove effettua un addestramento prima di realizzare il suo grande sogno e cioè entrare in Polizia dove attualmente svolge servizio.

ROMA - Sostenere le famiglie adottive ella fase post adozione attraverso l'intervento di professionisti. Questo l'obiettivo dell'associazione europea 'Hands for Adoptions', che verrà presentata il 24 gennaio, alle 10, presso il Senato della Repubblica, nella Sala dell'istituto di Santa Maria In Aquiro, in piazza Capranica 72, a Roma. Nel corso dell'iniziativa verrà presentato anche il romanzo autobiografico 'Il profumo della speranza', di Paolo La Francesca, presidente dell'associazione. Tra i presenti Farhad Bitani, vicepresidente di 'Hands for Adoptions, Urania Giulia Papatheu e Lucio Malan, senatori, e Giuseppe Arnone, presidente della Fondazione Italiani in Europa.'Hands for Adoptions' sarà operativa su tutto il territorio nazionale a partire da gennaio: il progetto è il risultato di un idea sviluppata da sei giovani. Il libro, invece, (Armando Editore), è un romanzo autobiografico e offre un ritratto dei primi trent'anni di vita dell'autore, trattando il delicato tema dell’adozione nella sua accezione più intima. "Non perdete mai la speranza, viviamo in una società che ne ha un gran bisogno - dice La Francesca -. Ciò vale per tutte le situazioni emotivamente difficili. Bisogna combattere per i propri sogni".L'autore,