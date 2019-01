Urne aperte a Cagliari e in altri sette comuni dell'hinterland per eleggere il sostituto dell'ex deputato del M5s Andrea Mura, dimessosi ed espulso dal Movimento dopo le polemiche sulle assenze a Montecitorio. Si vota sino alle 23 e subito dopo ci sarà lo scrutinio delle schede. Per i partiti, soprattutto M5s, Lega e Forza Italia - i cui leader sono sbarcati nell'Isola nell'ultima settimana di campagna elettorale - si tratta di un primo test nazionale dopo le politiche del 4 marzo, quando in Sardegna ci fu l'exploit dei pentastellati che superarono il 42% dei consensi. Poco più di 240mila aventi diritto, ma l'incognita è l'astensionismo.