na 33enne è invece stata soccorsa per una frattura alla gamba destra: è stata travolta da uno slittino.

Ferito pure una bambino di 11 anni di Marsala, ha riportato una lussazione alla spalla destra dopo essere caduto con lo slittino. In ospedale è stata trasportata anche una bimba di 12 anni di Agrigento per ipotermia. I soccorritori sono intervenuti, inoltre, per una ragazzo di 15 anni di Agrigento, con una distorsione alla caviglia, mentre una donna di 22 anni di Capaci, ha riportato una contusione alla testa.

PALERMO - Con la neve, arrivano anche i primi incidenti a Piano Battaglia. In azione il Soccorso alpino e speleologico siciliano con la Protezione civile, i sanitari del 118, il corpo forestale e i carabinieri. Gli interventi sono stati necessari per una donna di 24 anni di Palermo, che in seguito ad una caduta ha riportato la distorsione al ginocchio destro.